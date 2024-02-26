Омск-Информ
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·Общество

Истощенное животное забрали у нерадивого хозяина волонтеры. Теперь псу предстоит лечение.
Житель Омска едва не заморил голодом собаку, которая досталась ему вместе с купленным домом. Как сообщают волонтеры движения «Мы тебя нашли», сильно похудевшего пса по имени Арчи заметили соседи мужчины. Вчера ночью волонтеры забрали собаку к себе.
– Поступило сообщение от девушки о факте жестокого обращения. С ее слов, хозяева 4 месяца назад продали дом вместе с собакой, а новый хозяин обещал за ней ухаживать. Но, как оказалось, дальше слов дело не пошло! Новый хозяин просто «забил» на собаку, а чтобы она ему не мешала, он заколотил вольер досками, а также подпер его дверью, – рассказали волонтеры.
Пса накормили и отвезли его в ветклинику на осмотр. Волонтеры отмечают, что животному также требуется УЗИ и лечение, и просят помощи омичей.
·Общество

Истощенное животное забрали у нерадивого хозяина волонтеры. Теперь псу предстоит лечение.
Житель Омска едва не заморил голодом собаку, которая досталась ему вместе с купленным домом. Как сообщают волонтеры движения «Мы тебя нашли», сильно похудевшего пса по имени Арчи заметили соседи мужчины. Вчера ночью волонтеры забрали собаку к себе.
– Поступило сообщение от девушки о факте жестокого обращения. С ее слов, хозяева 4 месяца назад продали дом вместе с собакой, а новый хозяин обещал за ней ухаживать. Но, как оказалось, дальше слов дело не пошло! Новый хозяин просто «забил» на собаку, а чтобы она ему не мешала, он заколотил вольер досками, а также подпер его дверью, – рассказали волонтеры.
Пса накормили и отвезли его в ветклинику на осмотр. Волонтеры отмечают, что животному также требуется УЗИ и лечение, и просят помощи омичей.