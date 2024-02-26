В регионе появились новые заслуженные врачи, артисты и другие работники.

В регионе появились новые заслуженные врачи, артисты и другие работники.

Сегодня несколько жителей Омской области получили государственные награды и почетные звания. Вручал ордена и медали губернатор Виталий Хоценко.

За вклад в обороноспособность страны по указу президента РФ ордена Почета удостоен председатель совета директоров ОАО «Высокие Технологии» Сергей Морев. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил ведущий конструктор ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» Виталий Юлун. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также удостоили профессора СибГУФКа Николая Загурского и гендиректора АО «Транснефть – Западная Сибирь» Олега Чепурного.

Почетное звание «Заслуженный артист РФ» получил актер драмтеатра Николай Михалевский. Звание «Заслуженный врач РФ» получил заведующий нейрохирургическим отделением БСМП № 1 Ярослав Шестериков. «Заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности РФ» стал дефектоскопист АО «Транснефть – Западная Сибирь» Сергей Подзолкин. Директор историко-краеведческого музея Петр Вибе стал заслуженным работником культуры РФ. Благодарность президента вручили помощнику машиниста электровоза из Омска Виктору Волкову. Золотую медаль «За особые заслуги перед Омской областью» получил микроминиатюрист, член Союза художников России Анатолий Коненко.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Омской области» присвоили анестезиологу-реаниматологу офтальмологической больницы Андрею Выходцеву. Заслуженным деятелем культуры Омской области стал худрук Камерного ансамбля «Мюзет» Владимир Плужник, заслуженным работником государственной гражданской службы Омской области стал советник Минтруда Павел Абросимов, заслуженным работником дорожного хозяйства Омской области стал ректор СибАДИ Александр Жигадло, заслуженным работником сферы информационных технологий Омской области стал завкафедрой «Комплексная защита информации» ОмГТУ Павел Ложников, заслуженным меценатом Омской области – директор Федерации самбо и дзюдо Омской области Владислав Юрьев, заслуженными работниками сельского хозяйства Омской области – председатель СПК имени Кирова Борис Ерх и председатель СПК «Большевик» Игорь Синеоков. Звание «Заслуженный работник промышленности Омской области» присвоили первому заместителю Минпрома Игорю Лукьянову. «Заслуженным работником социальной защиты населения Омской области» стал директор Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Олег Луканин.

Почетное звание «Заслуженный строитель Омской области» получили монтажник ООО «Омсктепломонтаж» Павел Дергунов и гендиректор АО «Омское СМУ № 1» Роман Ландль.