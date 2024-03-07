В преддверии Международного женского дня в Законодательном собрании Омской области государственных наград удостоились 10 жительниц региона.

В преддверии Международного женского дня в Законодательном собрании Омской области государственных наград удостоились 10 жительниц региона.

В преддверии Международного женского дня в омском Законодательном собрании состоялось торжественное чествование матерей, воспитавших пятерых и более детей. Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил им медали «Материнская слава».

– Праздника лучше, красивее 8 Марта в нашей стране нет, и не только весной, но и в течение всего календарного года. Женщина – мать всего, и наша страна – Россия – тоже женского рода. 2024 год объявлен Годом семьи президентом России, который подчеркнул, что главное предназначение семьи – это рождение детей, а значит, продолжение нашего народа. Материнство – самый важный труд на земле. Смотрю на свою маму, тещу, супругу и удивляюсь, какое количество дел они успевают сделать в течение дня. Вы, женщины, все такие и по-другому не можете. Хочется пожелать вам в этот весенний, хоть и снежный, день солнца, доброты, успехов, заботы и надежных мужчин рядом. Пусть ваша жизнь сопровождается улыбками и вниманием со стороны близких и родных людей, – отметил Хоценко.

Самой молодой омичкой, заслужившей медаль «Материнская слава» в этом году, стала жительница Марьяновского района Надежда Лемешко. Вместе с мужем Германом они растят шестерых детей. Старшие ребята активно проявляют себя в творчестве, участвуют в школьных олимпиадах, но при этом успевают помогать родителям и присматривать за младшими. Для их семейного коллектива многодетность так же естественна, как природа, поэтому награждение медалью «Материнская слава» вызвало приятное удивление.

– Вряд ли наша семья отличается от любой другой, где растут один или двое ребятишек. Но, безусловно, очень приятно, что мой вклад в воспитание детей оценен на таком высоком уровне. С большим количеством детей несложно управляться, ведь мы все помогаем и несем ответственность друг за друга. Мы очень любим своих детей, а они, в свою очередь, дают нам силы и энергию, – призналась Надежда Лемешко.

В число награжденных медалью «Материнская слава» также вошли не только жительницы города Омска Елена Бочанцева и Татьяна Чернова, но и Светлана Вяткина, Ольга Комарова из Кормиловского района, Елена Пантюхова и Светлана Майер из Марьяновского района, а также Оксана Бурлак, Мария Варенцова и Наталья Радованская из Таврического. Напомним, что медаль «Материнская слава» – это высшая форма поощрения многодетных матерей за успехи, достигнутые в воспитании детей, сохранении семейных ценностей и традиций. Награда действует в Омской области с 2006 года. За это время ее получили порядка 1,5 тыс. жительниц региона.