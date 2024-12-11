Награждение к З0-летию муниципального парламента провел губернатор Виталий Хоценко. Он отметил, что от эффективности горсовета во многом зависит благополучие омичей.

В Омском городском Совете (ОГС) 11 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию муниципального парламента. Депутатов всех созывов и сотрудников аппарата ОГС в историческом здании Городской думы поздравили с годовщиной губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель регионального Законодательного собрания Александр Артемов, первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин.

— Тридцатилетие — это большая веха и большая ответственность, потому что вас поддержали и выбрали люди. За успехи, за неудачи, за все хорошее и за все плохое всегда отвечает власть — муниципальная, представительная или областная. Все ветви власти делают одно общее дело — развивают город и регион. Они являются звеньями одной большой цепи под названием государственное управление. И от того, насколько этот цепь слаженна и крепка, зависят результаты нашей работы. На сегодняшний день, я считаю, достигнуты самые позитивные и плотные взаимоотношения между городской и областной властью, между депутатами Законодательного собрания и Омского городского совета. Сложные времена — это время объединения. Наша с вами задача — сплотиться перед огромными вызовами, помочь нашим бойцами СВО, помочь нашим ребятам на передовой и вместе победить, — сказал глава региона в своем приветствии.

Поблагодарив депутатов за работу, губернатор вручил знаки отличия «За служение Омской области» I степени спикерам ОГС всех семи созывов: Константину Подосинникову (первый и второй созыв), Александру Цимбалисту (третий созыв), Вячеславу Двораковскому (пятый созыв), Галине Горст (пятый созыв), Владимиру Корбуту (шестой и седьмой созыв). Эта же награда присвоена Сергею Алексееву (четвертый созыв), который по состоянию здоровья не смог присутствовать на мероприятии.

Много добрых слов в адрес председателей ОГС, с которыми ему довелось в разное время работать, сказал спикер областного Законодательного собрания Александр Артемов:

— Это честные и преданные нашему городу люди с активной гражданской позицией, которые личным примером показывали и показывают, как нужно работать во благо омичей. Сегодняшние депутаты эти традиции сохраняют и развивают. Не случайно в Законодательном собрании, например, сейчас работает восемь выходцев из ОГС, а это почти 20 процентов численности депутатского корпуса. Их огромный опыт работы оказался очень востребован в региональном парламенте, и надеюсь, что в следующем восьмом созыве Законодательного собрания выходцев из горсовета станет еще больше.

За весомый вклад в социально-культурное развитие города и активное участие в общественной жизни ряду депутатов ОГС были также вручены Почетные грамоты правительства Омской области; Благодарственные письма губернатора Омской области; Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного собрания, Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации города Омска.

Торжественный прием по случаю 30-летия ОГС завершился традиционным совместным фотографированием на память. Поблагодарив и проводив почетных гостей, народные избранники перешли к своим текущим задачам. В ходе своего пленарного заседания они рассмотрели во втором чтении бюджет Омска на 2005 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Главный финансовый документ города был одобрен и окончательно принят.