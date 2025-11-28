Юные омичи приняли участие в футбольном «Кубке Омского городского совета»

Турнир становится уже традиционным. В этом году в соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из Омска и других регионов.

Пресс-служба Омского горсовета

В Омске завершился детско-юношеский турнир «Кубок Омского городского совета», собравший юных футболистов со всего города. Соревнования проходят уже второй год подряд, постепенно превращаясь в одно из самых заметных спортивных событий сезона для школьных команд и представителей детских спортивных клубов.

В этом году участие приняли 28 команд – это более 300 спортсменов из Омска, Красноярска, Новосибирска, Кургана и Барнаула.

Организаторы отмечают, что интерес к соревнованиям растет, и именно это помогает развивать массовый детский спорт в городе.

– Омский городской совет уделяет большое внимание развитию спорта. И при формировании бюджета на каждый год мы выделяем большое количество денежных средств на строительство новых футбольных полей, новых хоккейных коробок, а также развитию массового детского спорта. Наша задача – прививать детям любовь к спорту, – подчеркнул заместитель председателя горсовета Дмитрий Сахань. – Огромное спасибо организаторам, тренерам и родителям, которые поддерживали ребят на протяжении всего турнира, а также судейскому корпусу и приезжим командам. Ждем вас всех на следующий год. Всем мира и добра, любите спорт, любите футбол!

По итогам соревнований определились победители и призеры:

в формате «6+1» победителем стала омская команда STAR JUNIORS,

в формате «8+1» победила команда из Барнаула Академия «Динамо».

Среди омских школьных команд:

1-е место заняла команда из средней общеобразовательной школы № 142,

2-е место заняла команда гимназии № 43,

3-е место досталось команде из средней общеобразовательной школы № 120.

– Хотелось бы поблагодарить Омский городской совет и футбольную школу «Пионер». Уже второй год Омск принимает спортсменов высокого уровня, – обратился к участникам заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Николай Тивелев. – Огромное спасибо участникам и родителям. Хотелось бы, чтобы турнир и дальше стабильно проводился и действительно стал доброй традицией.

Одним из ярких эпизодов программы стал товарищеский матч между депутатами Омского городского совета и командой отцов участников турнира. Болельщики активно поддерживали обе команды, а сам матч стал символичным напоминанием о том, что футбол объединяет людей вне зависимости от возраста и статуса.

– Очень радует, что команды относятся к соревнованиям не формально, а как к настоящему спортивному событию, и каждый раз видно, как ребята прибавляют и растет уровень подготовки. Хочу поблагодарить тренеров, которые ежедневно работают с детьми, и родителей – без их поддержки таких результатов было бы не добиться, – рассказывает депутат горсовета, руководитель школы «Пионер» и один из главных организаторов турнира Алексей Половников. – И конечно, поздравляю всех участников: победителей всегда меньше, но полученный здесь опыт – самый важный. Продолжайте тренироваться и стремиться к новым вершинам.

Организаторы уже заявили, что намерены продолжать развивать проект и расширять его масштаб. Турнир уверенно занимает свое место в спортивной жизни города, становясь точкой притяжения для юных футболистов и их семей.