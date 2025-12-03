Омск-Информ
·Политика

Омский депутат Лицкевич призвал устанавливать Max

Постановление о переходе депутатов на национальный мессенджер вышло еще 22 сентября.

Председатель комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич призвал коллег-депутатов переходить на мессенджер Max.

Он напомнил, что постановление о переходе депутатов на национальный мессенджер вышло еще 22 сентября. Однако не все парламентарии выполнили это требование.

– Только 8 членов комитета зарегистрированы. Коллеги, переходите, иначе без рассылки останетесь, – сказал Лицкевич.

Ранее сообщалось, что на Max вынуждают переходить школьников. Без этого детям не дают домашние задания и расписание уроков.

