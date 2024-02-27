Ольга Степанова поведала, что выписалась из больницы и находится дома с семьей. Других подробностей она попросила не сообщать.

Ольга Степанова поведала, что выписалась из больницы и находится дома с семьей. Других подробностей она попросила не сообщать.

Появились подробности о самочувствии первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ольги Степановой. Напомним, что чиновница попала в ДТП еще 9 февраля, когда ехала с открытия школы в Горьковском районе.

Впервые после аварии в ее телеграм-канале появилось поздравление мужчин с 23 Февраля. Ольга Степанова поделилась с подписчиками поделкой, которую подарил папе ее сын Ярослав. Как выяснилось, высопоставленную омскую чиновницу уже выписали из больницы.

– Мое самочувствие хорошее, я дома, – коротко уточнила первый заместитель главы Минспорта в комментарии «Омск-информу».

Другие детали своего состояния чиновница попросила не афишировать.