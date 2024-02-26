Но такая мера социальной поддержки будет действовать только с 3 по 12 мая.

Но такая мера социальной поддержки будет действовать только с 3 по 12 мая.

Предприниматели, входящие в совет СРО «Омские перевозчики», приняли решение о том, что проезд в маршрутках для ветеранов Великой Отечественной войны с 3 по 12 мая будет бесплатным.

– В СРО «Омские перевозчики» входят социально ответственные частные перевозчики, работающие на рынке общественного транспорта города Омска, и мы полностью осознаем социальную значимость такого решения, – заявил председатель СРО Владимир Геворгян. – Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами и в период празднования Великой Победы предоставим им бесплатный проезд на всех маршрутах, входящих в СРО «Омские перевозчики».

Для бесплатного проезда ветеранам потребуется льготная транспортная карта при ее наличии и документ, подтверждающий статус пассажира как участника Великой Отечественной войны.