Авторы 12 социальных проектов, победивших в грантовом конкурсе, получит до миллиона рублей на реализацию своих идей.

Авторы 12 социальных проектов, победивших в грантовом конкурсе, получит до миллиона рублей на реализацию своих идей.

В Омске подвели итоги грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть». Победителями признаны 12 социальных проектов, их авторы получат до миллиона рублей на реализацию инициатив.

– Когда жители сами участвуют в создании проектов, результат виден окружающим. Социальные предприниматели, которые появляются благодаря нашему грантовому конкурсу, вдохновляют других на участие в позитивных переменах. Многие грантовые инициативы затем становятся постоянными проектами и дальше развиваются уже без нашей поддержки, – считает заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Для развития инициатив участников конкурса в 2023 году также создана программа акселерации, в рамках которой эксперты компании по социальному проектированию вместе с активистами прорабатывают идеи проектов и помогают заявителям правильно представить заявку на конкурс.

– Более десяти лет Омский НПЗ включает в свою программу социальных инвестиций проекты омичей, направленные на улучшение качества жизни в нашем городе. Компания обеспечивает ресурсную и экспертную поддержку проектов социальных предпринимателей в интересах развития Омска и самореализации жителей. Грантовый конкурс – эффективный инструмент в решении этих задач, – отметил мэр города Омска Сергей Шелест.

Наиболее популярными среди заявителей стали культурные инициативы. Среди поддержанных инициатив – просветительский проект «Узнавай Россию», школа книжного блогера «PROЧТение», а также арт-лаборатория «Дети и нейросети. Книжные фантазии». Наибольший интерес у заявителей этого года вызвала тема сохранения и развития культуры родного края.

– В Омске проживает большое количество талантливых людей – спортсменов, танцоров, музыкантов, известных далеко за пределами города. Каждый из них стремится максимально полно реализовать свой потенциал, не покидая при этом родной город. Поддерживая грантами фестивали, концерты, соревнования, мы создаем необходимую творческую среду для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Среду, в которой можно расти, развивать свой талант и находить единомышленников, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Напомним, что грантовый конкурс «Родные города» реализуется в Омске с 2013 года.