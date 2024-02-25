Комиссия не всегда следовала методическим рекомендациям и другим документам при расчете тарифов.
УФАС провело внеплановую проверку Региональной энергетической комиссии Омской области. Антимонопольная служба изучала законность установления тарифов в сфере теплоснабжения для АО «Омск РТС», ООО «Теплогенерирующий комплекс», АО «Тепловая компания», АО «ТГК-11».
Как следует из документа, в РЭК выявили несколько нарушений, в том числе:
- нарушение требования к содержанию экспертного заключения органа регулирования;
- при определении затрат на создание нормативных запасов угля нарушался порядок определения источников информации;
- в экспертном заключении отсутствует обоснование плановой (расчетной) цены на газ, поставляемый по договору.
Кроме того, в РЭК забыли, что расчетный объем полезного отпуска услуг должен быть определен органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.