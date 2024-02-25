Омск-Информ
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·Общество

Минувшей ночью вокруг полной луны образовались туманные кольца.
Омский планетарий опубликовал фото полной Луны, которую можно было наблюдать в небе вчера. Небесное светило обрамлял венец. Это явление еще называют туманными кольцами.
Венец появляется не только из-за тумана, но и из-за скопления облаков. Это такая же оптическая иллюзия, как гало, но с меньшим радиусом колец.
Отметим, что гало омичи наблюдали совсем недавно, в середине февраля. В это же время на небосводе встретились Юпитер и Луна.
·Общество

Минувшей ночью вокруг полной луны образовались туманные кольца.
Омский планетарий опубликовал фото полной Луны, которую можно было наблюдать в небе вчера. Небесное светило обрамлял венец. Это явление еще называют туманными кольцами.
Венец появляется не только из-за тумана, но и из-за скопления облаков. Это такая же оптическая иллюзия, как гало, но с меньшим радиусом колец.
Отметим, что гало омичи наблюдали совсем недавно, в середине февраля. В это же время на небосводе встретились Юпитер и Луна.