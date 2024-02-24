Парковка не выдержала вес снега и рухнула на автомобили, в числе которых оказался и «порш» уроженца Омска.

Парковка не выдержала вес снега и рухнула на автомобили, в числе которых оказался и «порш» уроженца Омска.

В Москве 24 февраля произошло обрушение кровли на парковке, расположенной в Северном Медведкове. На видео, опубликованном в паблике «ДТП и ЧП Москва», видно, что крыша крытого паркинга не выдержала веса снега и рухнула на машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает сайт «СуперОмск», одна из пострадавших машин – «порш» принадлежит бывшему омичу. Ранее 41-летний житель Омска являлся председателем товарищества собственников недвижимости, а затем переехал в столицу, где занялся строительным бизнесом. Кто теперь будет возмещать убытки потерпевшим автомобилистам, пока непонятно.