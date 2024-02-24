Омск-Информ
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·Спорт

Уроженец Омска Ярослав Аскаров выступает за фарм клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» и не проигрывает уже 15 матчей подряд.

Своеобразный рекорд установил вратарь из Омска Ярослав Аскаров. 22-летний голкипер не проигрывает уже 15 матчей подряд в Американской хоккейной лиге, сообщает «Чемпионат».

Аскаров является воспитанником омского хоккея. В 11 лет он переехал в Санкт-Петербург, где выступал за различные клубы. А летом прошлого года отправился за океан, где подписал контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

В декабре прошлого года Аскаров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» одержал первую победу (3:2). Экс-омич отразил 27 из 29 бросков по воротам, взял два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи. Всего в НХЛ Аскаров провел три матча, в которых одержал одну победу. Сейчас Аскаров выступает за фарм-клуб «Нэшвилла» - «Милуоки Адмиралс», где не проигрывает с 17 декабря 2023 года. На его счету 15 выигранных матчей подряд. 

По мнению экспертов, Ярослав Аскаров станет одним из самых успешных дебютантов Американской хоккейной лиги.

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·Спорт

Уроженец Омска Ярослав Аскаров выступает за фарм клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» и не проигрывает уже 15 матчей подряд.

Своеобразный рекорд установил вратарь из Омска Ярослав Аскаров. 22-летний голкипер не проигрывает уже 15 матчей подряд в Американской хоккейной лиге, сообщает «Чемпионат».

Аскаров является воспитанником омского хоккея. В 11 лет он переехал в Санкт-Петербург, где выступал за различные клубы. А летом прошлого года отправился за океан, где подписал контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

В декабре прошлого года Аскаров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» одержал первую победу (3:2). Экс-омич отразил 27 из 29 бросков по воротам, взял два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи. Всего в НХЛ Аскаров провел три матча, в которых одержал одну победу. Сейчас Аскаров выступает за фарм-клуб «Нэшвилла» - «Милуоки Адмиралс», где не проигрывает с 17 декабря 2023 года. На его счету 15 выигранных матчей подряд. 

По мнению экспертов, Ярослав Аскаров станет одним из самых успешных дебютантов Американской хоккейной лиги.

1259