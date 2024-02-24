Заявки на участие в фестивале прислали 63 автора, из них комиссия выбрала 25 эскизов. Создавать мозаики будут мастера со всей страны.

Заявки на участие в фестивале прислали 63 автора, из них комиссия выбрала 25 эскизов. Создавать мозаики будут мастера со всей страны.

Природный парк «Птичья гавань» станет площадкой для проведения I Всероссийского фестиваля мозаики «Омские птицы». В рамках фестиваля художники-мозаичисты из разных регионов России и ближнего зарубежья представят группу арт-объектов, состоящую из 25 панно с изображением птиц, гнездящихся в парке.

Арт-объекты будут выполнены в виде цилиндрических постаментов высотой около одного метра с изображением птиц в технике мозаики из смальты на верхнем срезе. Организаторы уверяют, что конструкции хорошо впишутся в пространство, будут прочными и экологически безопасными и прослужат долго, поскольку эксплуатация таких конструкций не требует особых условий и усилий.

Инициатором проведения фестиваля мозаики в Омске выступил художник Антон Козлов. По его словам, идея проекта родилась из желания объединить художников, работающих в этой технике, и возродить искусство мозаики в городском пространстве.

– Это первый фестиваль мозаики не только в Омске, но и в России. Мне хотелось объединить художников, работающих в этой технике, и возродить это искусство в пространстве городов. Для меня это своего рода вызов, как красная тряпка для быка. Я верил, что у нас получится, – цитирует Козлова сайт «Омск Здесь».

Заявки на участие в фестивале собирали около двух месяцев. За право вписать пернатый образ в метровый круг боролись 63 автора, конкурсный отбор прошли 25 эскизов. К работе уже приступили мастера из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Астаны и еще ряда городов.

Выставка арт-объектов в рамках фестиваля мозаики «Омские птицы» откроется в природном парке «Птичья гавань» этим летом.