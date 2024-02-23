Свадьба омичей прошла в казахском стиле. На торжество молодожены потратили 900 тыс. рублей.

Свадьба омичей прошла в казахском стиле. На торжество молодожены потратили 900 тыс. рублей.

Пара из Омска победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Теперь 26-летняя Айгуль и ее 29-летний муж Мухаммед получат деньги на свадебное путешествие. Свадьба омичей прошла в казахском стиле. На торжество молодожены потратили 900 тыс. рублей.

Интересно, что в этом же выпуске принимала участие еще одна пара из Омска – 24-летняя Ирина и 28-летний Александр. Однако их свадьба оказалась на 4-м месте.

Отметим, что посмотреть выпуск с участием омичей также можно сегодня в 19:00.