Неравнодушные омичи почтили память погибших при исполнении воинского долга.
В День защитника Отечества неравнодушные омичи почтили память погибших при исполнении воинского долга. Возложение венков и цветов прошло у мемориала «Мать-сибирячка с сыном» и Вечного огня в парке Победы.
– Мы сегодня пришли в парк, чтобы почтить память воинов, которые защищали и защищают нашу страну. Мы очень гордимся теми, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, и не должны забывать никогда об их подвиге. Сам тоже планирую пойти после училища в армию, а потом в Военно-морской флот, – отметил курсант Омского командного речного училища имени капитана В.И. Евдокимова Дмитрий Беркий.
В церемонии приняли участие первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, председатель Заксобрания Александр Артемов, члены областного правительства, мэрии, депутаты Заксобрания и горсовета.