Омичей зовут в Большеречье, чтобы попробовать 20 видов блинов. Там пройдет праздник «Масленица».

Омичей зовут в Большеречье, чтобы попробовать 20 видов блинов. Там пройдет праздник «Масленица».

В райцентре Большеречье начали готовиться к предстоящему празднику Масленица. Народное гуляние пройдет 16 и 17 марта в 12:00 часов в музее-заповеднике «Старина Сибирская». Омичей ждут скачки на кочерге и ухвате, бои мешками, блинные потехи, катание масленичного колеса, забавы с валенками, забег в носках и в тапках-гигантах, шествие масленичного поезда, сжигание чучела Масленицы, а также мастер-классы по изготовлению соломенной куклы.

– Гости будут будить медведя, который охраняет Масленицу, соревноваться в силе и ловкости, пройдут через «Баню» и «Рюмошную», а также попадут в гости к одной из любимых героинь Сибирских владений Деда Мороза – Бабе-яге, которая решила остаться на Масленицу и пригласить всех в свои чертоги, – рассказали в музее-заповеднике.

Главный символ Масленицы – блины. На празднике их будет 20 видов, с разными начинками и по разным рецептам. Также все гости увидят ярмарочное представление в уличном театре.

На праздник омичи могут попасть по предварительной записи. Сделать это можно по телефонам: 8 (38169) 21453 или 8-902-674-70-70. Стоимость билета: взрослый – 400 рублей, детский – 350 рублей.