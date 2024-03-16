Сливочное масло является одной из самых популярных «приправ» к блинам. Чтобы не испортить себе праздник, нужно отнестись к его покупке с умом.

Сливочное масло является одной из самых популярных «приправ» к блинам. Чтобы не испортить себе праздник, нужно отнестись к его покупке с умом.

Масленичная неделя завершается. В воскресенье будут печь блины даже те, кто делает это крайне редко. А мы решили проверить популярную «приправу» к блинам – сливочное масло – народными методами. А заодно выяснить, на какую цену ориентироваться при его покупке.

Сливочное масло – есть

По поводу сливочного масла разгораются дискуссии на разных уровнях. Одни утверждают, что настоящего масла уже не купишь, разве что самим сбить. Другие считают его вредным для здоровья и исключают из рациона. Если обратиться к публикациям диетологов и других специалистов, безопасной и даже полезной нормой потребления для здорового человека является от 10 до 30 гр сливочного масла в день. Однако при ряде заболеваний от этого продукта лучше отказаться.

Настоящее сливочное масло, конечно же, производится в большом количестве и продается.

20 литров молока = 1 кг масла

Сколько же должно стоить настоящее масло? Уточним, что традиционное масло – 82,5 % жирности. С этим вопросом мы обратились к заместителю руководителя КФХ «Тритикум» Максиму Левшунову, недавно возглавившему ассоциацию «Народный фермер» в Омской области. Он рассказал, что в среднем на производство 1 кг масла используется 20 кг молока.

– Базовая цена молока 30,50 рубля, плюс за сорт и жир, белок. У нас в среднем 39–40 рублей получается литр, – говорит Левшунов.

Эти расчеты подтверждает и руководитель относительно небольшого молочного производства. По его словам, обоснованная цена килограмма сливочного масла 82,5 % жирности должна быть около 1000 рублей. Она складывается из стоимости сырья, а с НДС и транспортными расходами литр молока обходится в 42 рубля. Умножаем на 20. Получается 840 рублей расходов только на сырье. Плюс расходы на производство. Компания продает масло с минимальной рентабельностью, немногим дороже 900 рублей. Основную прибыль предприятие получает от производства других молочных продуктов. Масло же выпускается по остаточному принципу, когда при производстве сметаны остаются излишки сливок.

Как другим производителям удается держать цену на сливочное масло ниже? Вариантов несколько. Крупное предприятие, перерабатывающее, к примеру, более 100 тонн молока в сутки, может выиграть на других продуктах в цене и продавать сливочное масло с минимальной наценкой.

Не секрет, что многие производители добавляют в сливочное масло растительные жиры, не указывая этого в составе. Причем такой фальсификат спокойно соседствует с подлинным маслом на одних полках, то есть с продукцией БЗМЖ (без заменителя молочного жира). Проверять все масло никто не будет, делается это избирательно надзорными структурами. Так что полагаться приходится на совесть производителей.

Проверка пеклом и морозом

Существуют вполне эффективные «народные» способы проверить сливочное масло на подлинность. О самом информативном нам рассказал руководитель молочного производства.

Нужно положить кусочек масла на разогретую сковородку. Настоящее сливочное масло быстро тает и пенится, распространяя приятный запах. А если продукт «растворяется» и на сковороде практически ничего не остается, это фальсификат.

Есть и другие способы «тестирования»:

1. Проверка кипятком. Если бросить кусочек масла в воду, разогретую до 100 градусов, растворяясь, оно создаст тонкую жировую светло-желтую пленку. Если под видом масла попался спред, пленка окажется толстой и с хлопьями.

2. Проверка морозом. В морозильнике подлинное сливочное масло затвердевает примерно через час. Этого не происходит с продуктом, содержащим растительные жиры.

3. Проверка водкой. Иногда сливочное масло бывает слишком желтым. Такое происходит по естественным причинам, если оно изготовлено из так называемого летнего молока. Летом коровы потребляют корм большим содержанием бета-каротина, который и придает молоку и маслу более яркие оттенки. Также желтизну может придавать краситель. Кусочек «химического» масла «отдаст» краситель водке и жидкость поменяет цвет.

Цена имеет значение

Мы протестировали масло из омских магазинов. Пачки массой 180 гр приобрели в ценовом диапазоне от 145 до 180 рублей. За исключением масла собственной торговой марки СТМ «Магнит» (произведено в Московской области), купили по скидке за 70 рублей (была указана базовая цена – 110 рублей).

Масло СТМ, купленное в магазине «Ярче», неожиданно оказалось произведено в Омской области. И мы решили сравнить его с продуктом заводского бренда. Он, кстати, оказался самым дорогим, при пересчете на килограмм – 1000 рублей. Еще один российский образец – из Ульяновской области. А также купили две пачки белорусского масла – из Гомеля и Бреста.

Проверку морозом прошли все образцы: они затвердели в течение часа. А вот на разогретой сковороде с каждым образцом выявлены свои нюансы. Так, у дешевого масла из Подмосковья запах оказался слегка прогорклым, не имеющим ничего общего со сливочным ароматом. После разогрева на сковороде остался один жир. Несколько разочаровало масло из Белоруссии. Оба образца неплохо пенятся, но ожидаемого запаха не дают. Хотя одна из белорусских ТМ имеет довольно серьезную историю и хорошую репутацию.

Масло из Ульяновской области, растопленное на сковороде, дает приятный аромат. А самым выраженным сливочным запахом обладает масло из Омской области. Причем что из пачки заводского бренда, что из пачки СТМ «Ярче», которое продается немного дешевле.

Тест в стакане с кипятком не выявил какой-то особой разницы «в поведении» всех образцов. Кусочки масла растворились и создали на поверхности тоненькую пленку.

Судя по результатам тестирования «народными» способами, производители всех образцов – добросовестные. Почему масло из Белоруссии имеет слабо выраженный сливочный аромат – загадка. Самое дешевое масло, скорее всего, неправильно хранилось, поэтому его и реализуют с серьезной скидкой. Покупать такое не стоит, из-за прогорклого привкуса оно, скорее всего, не годится и для выпечки.

Масло из Омской области можно покупать где угодно и даже под «чужой» торговой маркой. Кстати, в омских сетях местная продукция бывает дешевле, чем в федеральных.

Впереди самый важный день Масленицы – Прощеное воскресенье. Многие именно в этот день пекут блины. И если к ним понадобится сливочное масло, надеемся, помогут наши подсказки.