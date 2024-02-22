В праздничный день 23 февраля офис регионального оператора будет закрыт и вновь начнет работать по обычному расписанию только 26 февраля.

В праздничный день 23 февраля офис регионального оператора будет закрыт и вновь начнет работать по обычному расписанию только 26 февраля.

Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Магнит» – уведомил об изменениях рабочего графика компании. В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля офис (ул. Декабристов, 45/1) будет закрыт, а так как 24 и 25 февраля являются выходными днями, вновь возобновит работу только 26 февраля. При этом в «Магните» добавили, что все запросы, полученные в период праздника, будут обработаны в рабочем режиме.

В компании продолжит работу круглосуточная горячая линия. Обращения, связанные с проблемами вывоза отходов, можно отправить в группу WhatsApp с приложенными фото или видео. Также с представителем «Магнита» можно связаться по номеру 8-962-054-85-53.Отдел экологической безопасности оперативно решает все вопросы, которые относятся к компетенции регионального оператора. Жалобы, поступившие на горячую линию, будут обработаны в течение суток.