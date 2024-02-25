Китайцы интересуются землями в непривлекательном Называевском районе, а граждане Узбекистана – участками в самом туристическом районе региона.

Китайцы интересуются землями в непривлекательном Называевском районе, а граждане Узбекистана – участками в самом туристическом районе региона.

Иностранцы активно интересуются пустующими землями в Омской области. Поскольку вся пашня в южных и центральных районах региона давно поделена и обрабатывается, то иностранным инвесторам остается довольствоваться землями в менее привлекательных районах северной лесостепи.

В частности, китайцы активно интересуются землей в очень непривлекательном для растениеводства Называевском районе. Как сообщили РИА «Омск-информ» в региональном Минсельхозе, китайская ООО «Цзянсуская промышленно-торговая деловая компания Тэнцзю» проявляет интерес к свободным земельными участкам в Называевском районе для выращивания рапса, сои, картофеля и других культур. Хотя из-за того, что в Называевском районе почвы в основном представлены солонцами и солончаками, то и больших урожаев там получить нельзя. Поэтому здесь до сих пор немало заброшенных полей. Может быть, китайцы когда-нибудь смогут их освоить и сделать пашню весьма плодородной.

Более плодородны почвы в соседнем с Называевским Крутинском районе. И там на пустующие земли претендовали узбеки. Как рассказали в Минсельхозе, после обращения иностранных инвесторов из Узбекистана в Крутинском районе были выделены свободные земельные участки в размере более 1800 га. Однако по итогам аукциона крутинские земли не достались гостям из солнечного Узбекистана – аукцион выиграла сторонняя организация ООО «Пит». Возможно, граждане Узбекистана попробуют еще раз заполучить земли в этом районе.

Впрочем, ничем не закончилась попытка взять землю в аренду инвесторами из Узбекистана в самом туристическом Большереченском районе Омской области. Как отметили в Минсельхозе, в июне 2022 года в администрацию Большереченского района обратились потенциальные инвесторы с просьбой подобрать инвестиционную площадку для животноводства – разведения овец. Представителям солнечного Узбекистана был предложен неиспользуемый земельный фонд Могильно-Посельского сельского поселения. Потенциальные инвесторы и специалисты управления сельского хозяйства выехали на место для визуального осмотра и оценки пригодности предложенных земель. Узбекам участки понравились, однако на этом интерес к землям со стороны инвесторов пропал, и контакты прекратились.