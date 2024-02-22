Голубое топливо перестало поступать сразу в несколько многоквартирных домов в разных частях города.
После сообщения об отключении газа в Троицком на такую же проблему начали жаловаться и жители Омска. Уже несколько дней газа нет в домах № 85 и 87а на улице Маяковского, № 6в по улице Берко Цемента, № 287 на улице Орджоникидзе и № 89,к. 2, на улице Мельничной.
– Мельничная, 89, к. 2, уже 6 дней без газа сидим, – рассказала омичка Анастасия Буряк.
В мэрии и эти отключения объясняют проблемами «Омской областной газовой компании». Власти ищут способы, как вернуть жителям газ, но пока не находят.
— Ситуация с отсутствием газа для приготовления пищи в нескольких домах возникла по вине газоснабжающей организации — ООО «Омская областная газовая компания». Ситуация находится на контроле в Минэнерго Омской области и Администрации города Омска, а также рассматривается в надзорных органах. В настоящее время определяются пути наиболее быстрого решения этого вопроса в интересах жителей и с учётом действующего законодательства, — прокомментировали ситуацию в Минэнерго.
Отметим, что горожане сообщают не только об отключениях газа. В домах некоторых омичей нет отопления. Как сообщают в мэрии, отключения на улице Коммунальной связаны с прорывом трубы. На 4-й Кордной занижены параметры на гидроузле тепловой компании из-за угрозы аварийной ситуации. Холодно, по словам омичей, также в домах на 8-й Линии и на Московке.
Ранее сообщалось, что вчера на ТЭЦ-5 произошел внеплановый останов котлоагрегата.