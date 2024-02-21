Это произошло внезапно. Жителям сообщают разные версии, по одной из них – газопровод замерз, по другой – газ не закачали.

Это произошло внезапно. Жителям сообщают разные версии, по одной из них – газопровод замерз, по другой – газ не закачали.

Сегодня ночью в селе Троицкое Омского района пропал газ. Об этом в соцсетях сообщает жительница улицы Ленина.

Ирина Михайлина в паблике « – С утра жители звонили в Омскоблгаз, и там никто ничего внятного сказать не может. Только днем ответили, что газ замерз и его не будет неделю! Целая улица многоквартирных домов осталась без газа, – сообщаетв паблике « Омск ВК ».

По словам женщины, газа нет и в селе Новоомском. Изменилась и причина, которую называют жителям. Теперь им говорят, что газа просто нет, его не закачали.

– Ситуация с отсутствием газа для приготовления пищи в нескольких домах возникла по вине газоснабжающей организации – Омской областной газовой компании. Ситуация находится на контроле в Минэнерго Омской области и администрации города Омска, а также рассматривается в надзорных органах. В настоящее время определяются пути наиболее быстрого решения этого вопроса в интересах жителей, – сообщили в мэрии.

В администрации Омского района добавили, что направили обращение в адрес Омской областной газовой компании по вопросу поставки газа.