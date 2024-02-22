В Марьяновском районе, где сгорели трапезная монастыря и храм, Митрополит Дионисий решил совершить крестный ход с иконой.

В Марьяновском районе, где сгорели трапезная монастыря и храм, Митрополит Дионисий решил совершить крестный ход с иконой.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий совершил молебен и крестный ход с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина» вокруг монастыря, который горел ночью в селе Татьяновка Марьяновского района.

- В Свято-Серафимовском монастыре сгорела трапезная для паломников. Остальные корпуса не пострадали. Владыка с сестрами и прихожанами совершил молебен и крестный ход с иконой Божией Матери «вокруг обители, по «Богородичной канавке», устроенной основательницей обители игуменией Варварой, - рассказали в Telegram-канале омской епархии.

Кроме того, Митрополит Дионисий добавил, что Омское епархиальное управление выделит деньги на восстановление утраченной постройки.

Напомним, что уже второе подобное происшествие в Марьяновском районе. Несколько дней назад там горел храм.