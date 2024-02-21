Омск-Информ
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·Происшествия

Огнем охвачена трапезная женского монастыря в Марьяновском районе. Пострадавших нет, пожар удалось локализовать.

В Марьяновском районе Омской области начался пожар в Свято-Серафимовском женском монастыре. Он находится в селе Татьяновка.

– Горит трапезная на площади 450 кв.м., одноэтажная, деревянная. Обрушение кровли на всей площади, – сообщает ГУ МЧС по Омской области.

От МЧС в борьбе с огнем задействованы девять человек личного состава и четыре единицы техники. Угрозы перехода огня нет. Пострадавших, к счастью, тоже.

Час назад пожар на площади 450 кв.м удалось локализовать.

Информация о причинах ЧС уточняется.

Отметим, что на этой неделе в Марьяновском районе произошел еще один пожар: в районном центре полностью сгорел строящийся храм.

·Происшествия

Огнем охвачена трапезная женского монастыря в Марьяновском районе. Пострадавших нет, пожар удалось локализовать.

В Марьяновском районе Омской области начался пожар в Свято-Серафимовском женском монастыре. Он находится в селе Татьяновка.

– Горит трапезная на площади 450 кв.м., одноэтажная, деревянная. Обрушение кровли на всей площади, – сообщает ГУ МЧС по Омской области.

От МЧС в борьбе с огнем задействованы девять человек личного состава и четыре единицы техники. Угрозы перехода огня нет. Пострадавших, к счастью, тоже.

Час назад пожар на площади 450 кв.м удалось локализовать.

Информация о причинах ЧС уточняется.

Отметим, что на этой неделе в Марьяновском районе произошел еще один пожар: в районном центре полностью сгорел строящийся храм.