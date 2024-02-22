За неделю рост цен на куриные яйца составил в 0,24%.

За неделю рост цен на куриные яйца составил в 0,24%.

В России снова подорожали куриные яйца. По данным Росстата, с 13 по 19 февраля рост цен на продукт составил в 0,24%, а неделей ранее их стоимость выросла на 0,05%.

Отметим, что в прошлом году куриные яйца в стране выросли в цене свыше чем в 1,5 раза. В текущем году их стоимость начала уменьшаться. Сейчас в Омске десяток яиц можно купить за 90 рублей.