Омичей все больше интересуют однокомнатные квартиры. Сейчас их стоимость в городе достигла 7 млн рублей.

Омичей все больше интересуют однокомнатные квартиры. Сейчас их стоимость в городе достигла 7 млн рублей.

За год объем предложения квартир в новостройках Омска увеличился на 58%, а средняя стоимость квартир в них достигла 7,2 млн рублей. Такие данные привели аналитики «Авито Недвижимости». Самым популярным форматом остаются однокомнатные квартиры, но их доля сократилась на 2% - с 38% до 36%.

- Спрос на новостройки за год сократился в некоторых городах-миллионниках, при этом интерес к жилью на первичном рынке в Москве вырос на треть, в Омске — на 16%, в Новосибирске и Краснодаре – на 14%, в Екатеринбурге – на 8%. Более интенсивный рост предложения, чем спроса, может сдерживать цены, - отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Кроме того, увеличилась и стоимость «квадрата» за год. В Омске она сейчас составляет 121 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году.