Речь идет о компании «Юнигаз». Эта сеть автозаправочных станций торговала топливом под двумя брендами.

Речь идет о компании «Юнигаз». Эта сеть автозаправочных станций торговала топливом под двумя брендами.

Арбитражный суд Омской области признал банкротом ООО «Юнигаз». Сеть автозаправочных станций торговала топливом под двумя брендами – «Юнигаз» и «Лукойл».

В решении суда говорится об открытии в отношении «Юнигаза» конкурсного производства на полугодичный срок. Банкротить организацию будет арбитражный управляющий Кирилл Харитонов из Московской области.

Решением суда также установлено ежемесячное вознаграждение управляющему – 30 тыс. рублей.

«Юнигаз» основан в 2010 году. Сначала компания продавала топливо под брендом «Лукойла», но в позапрошлом году вышла из франшизы и начала торговлю под собственным брендом. Наблюдение – это первая процедура, применяемая в делах о банкротстве, – в его отношении началась прошлой весной. Тогда на компанию подали заявления два банка, которым она задолжала более 400 млн рублей, и одна организация – ей «Юнигаз» задолжал менее 335 тыс. рублей.

Пока в Омске действуют 26 заправок компании.