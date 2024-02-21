Инцидент произошел в школе поселка Магистрального. Как оказалось, у педагога уже есть одна судимость.

Инцидент произошел в школе поселка Магистрального. Как оказалось, у педагога уже есть одна судимость.

Омский районный суд рассматривает дело о нанесении побоев учителем физкультуры Магистральной СОШ отцу одной из ее учениц. Об этом случае стало известно в конце января.

В ходе дела стали известны любопытные подробности. Как сообщает Om1, подсудимый по имени Алексей Волошин уже имеет судимость. Получил он ее за то, что избил посетителя бара, в котором работал помощником охранника. Ему показалось, что клиент не прошел фейс-контроль.

Стоит отметить, что Волошин – физически крепкий мужчина, занимавшийся кикбоксингом и преподающий детям единоборства. Однако контакт ему удавалось находить не со всеми школьниками. Девочка, из-за которой возник конфликт, – одна из них. Выяснилось, что она дочь социального педагога той же школы. Что интересно, до этого преподаватель физкультуры невежливо пообщался с ее же сыном. Когда женщина вызвала его на откровенный диалог, он пообещал, что уладит конфликт. Однако этого не произошло.

Чуть позже предвзятое отношение ощутила дочь социального педагога. Ее муж решил поговорить с учителем. Итогом разговора стала драка, из которой педагог вышел победителем, а отец девочки получил перелом ребер и около двух недель провел в больнице. Физрук заявил, что его оппонент неудачно упал, потому что был пьян. При этом выяснилось, что мужчина действительно перед визитом в школу выпил две рюмки водки. Впрочем, один из сотрудников Росгвардии, прибывших на место происшествия, показал в суде, что пьяным потерпевший не выглядел и устраивать конфликт не намеревался.

Что касается его жены, она рассказала в суде, что на фоне этой ситуации на нее началось давление со стороны руководства заведения. Ей пришлось уволиться.

Другие свидетели обвинения также указывали на предвзятость по отношению к их детям со стороны учителя физкультуры.

Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.