Омск-Информ
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·Происшествия

Конфликт произошел прямо в приемной директора школы. Теперь учителя начали судить.

В школе поселка Магистрального Омского района произошел серьезный конфликт с рукоприкладством, который дошел до суда.

Прямо в приемной директора школы произошел конфликт между учителем физкультуры и отцом одной из учениц. Физически более крепкий физрук серьезно избил своего оппонента.

Но теперь педагогу грозит уголовная ответственность. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его дело начал рассматривать Омский районный суд, сообщили в пресс-службе суда.

Из-за чего начался конфликт, не сообщается.

3418
·Происшествия

Конфликт произошел прямо в приемной директора школы. Теперь учителя начали судить.

В школе поселка Магистрального Омского района произошел серьезный конфликт с рукоприкладством, который дошел до суда.

Прямо в приемной директора школы произошел конфликт между учителем физкультуры и отцом одной из учениц. Физически более крепкий физрук серьезно избил своего оппонента.

Но теперь педагогу грозит уголовная ответственность. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его дело начал рассматривать Омский районный суд, сообщили в пресс-службе суда.

Из-за чего начался конфликт, не сообщается.

3418