Избежать этого не получится, потому что график работы дорожников совпадает с графиком работы горожан.

Избежать этого не получится, потому что график работы дорожников совпадает с графиком работы горожан.

Омичи пожаловались в соцсетях на то, что дорожники убирают снег и наледь в часы пик. По словам горожан, проезд в это время и так затруднен, а техника еще больше мешает транспорту.

В мэрии на это ответили, что дневной график работ дорожных служб совпадает с графиком работы большинства омичей – с 8:00 до 17:00. Дорожники вынужденно создают заторы, хотя и стараются этого избежать.

– В часы пик они стараются выбирать участки, работа на которых в это время меньше всего затруднит движение транспорта. На многих дорогах транспортный поток практически всегда плотный, поэтому полностью исключить помеху для движения при вывозе снега невозможно, – прокомментировали в мэрии.