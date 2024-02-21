Работы на проезжей части планируются днем во всех городских округах.

Работы на проезжей части планируются днем во всех городских округах.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали о планах работы на сегодня, 21 февраля. Убирать снег и наледь и бороться с гололедом планируется во всех округах Омска.

– Очень низкие температуры могут негативно сказываться на работе техники, поэтому снятие наледи преимущественно проводится в дневное время, когда морозы ослабевают. В ночное время продолжается обработка противогололедными материалами и вывоз снега в плановом режиме, – сообщили в мэрии.

Сегодня в Кировском округе снег авывезут с улиц 60 лет Победы (от круговой развязки до Транссибирской), с путепровода по улице Торговой, с Конева (3-я Енисейская – 70 лет Октября), 2-й Островской и Белова. Снятие наледи планируется на улице 60 лет Победы, на путепроводе по улице Торговой, на Семиреченской, дороге на поселок Магистральный, на улицах Конева, Долинной и Коттеджной. Очистку и обработку противогололедными материалами остановок и тротуаров проведут на Перова, Мельничной, Кошевого, 2-й Казахстанской, Лесоперевалке, 5-й Кировской, Ватутина и 2-й Солнечной.

В Ленинском округе вывоз снега планируется с улиц Ангарской (Котовского – Братская), Орловского (Котовского – Братская), Машиностроительной (Владимира Тытаря – Инструментальная). Снимать наледь будут с проезжей части в поселке Армейском (Восточная, Северная, Южная, Центральная). Тротуары и остановки приведут в порядок на улицах Труда, Лобкова, Черлакскому тракту, 1-й Трамвайной, 1-й Красной Звезды, Светловской, 6-й Ленинградской.

В Октябрьском округе вывезут снег с улицы Олимпийской (Василия Товстухо – 75-й Гвардейской Бригады) и с улицы Маяковского (Богдана Хмельницкого – 5-я Линия). Там же с проезжей части снимут наледь. Грейдер также пройдет по поселку Крутая Горка. Очистка и обработка остановок и тротуаров планируется на улицах 75-й Гвардейской Бригады и Олимпийской.

В Советском округе от снега очистят проспект Мира (Телецентр – Кристалл). Наледь снимут с проезжей части улицы СибНИИСХоз, проспекта Культуры и Красноярского тракта. Очистка и обработка остановок и тротуаров охватит достаточно много улиц и проспектов: Березовая, Красноярский тракт, Комбинатская, Заозерная, Менделеева, Химиков, Коммунальная, Стрельникова, Глинки, Бородина, Королева, Бархатовой, Мира, 22 Апреля.

В Центральном округе вывезут снег с 10 лет Октября (20-я Линия – 25-я Линия), Фрунзенского моста, 21-й Амурской, 1-й Северной (Сазонова – Средняя) и Омской (16-я Линия – Шебалдина). Снятие наледи также планируется на 10 лет Октября, Фрунзенскои мосту, 1-й и 3-й Северной, Омской (16-я Линия – Шебалдина). Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров по улицам Жукова, Омской и Пушкина.