Предприятиям необходимы слесари, токари, инженеры, грузчики и другие работники.
Омские предприятия оборонно-промышленного комплекса подолжают набирать сотрудников. Согласно информации Службы занятости Омской области, заводы ищут рабтников на различные вакансии.
Так, больше нескольких десятков предложений открыто на ПО «Полет», ОМО им. П.И. Баранова, Радиозаводе им. А.С. Попова, заводе транспортного машиностроения, ПАО «Сатурн», филиале «ОДК-Сатурн» – ОМКБ», ФНПЦ «Прогресс», «Сибирские приборы и системы», Омском машиностроительном конструкторском бюро, ЦКБА, ОНИИП и других.
Предприятиям необходимы слесари, токари, инженеры, грузчики и другие работники. В настоящий момент на предприятиях ОПК в Омске открыто более 1,3 тысячи вакансий.