В молодежный совет может вступить любой житель города от 14 до 30 лет. Документы уже начали принимать.

В молодежный совет может вступить любой житель города от 14 до 30 лет. Документы уже начали принимать.

Сегодня, 21 февраля, депутаты Омского горсовета утвердили экспертный совет для отбора кандидатур в молодежный общественный совет. В него вошли пять депутатов и три представителя мэрии. Отметим, что прошлый экспертный совет работал три года. В апреле срок его полномочий истекает.

Как отметил председатель Владимир Корбут, сейчас для создания молодежного совета депутатам предстоит большая работа по подбору молодых людей.

– Эффективность молодежного совета зависит прежде всего от тех молодых людей, которые хотят оказывать содействие и помощь нам, законодателям, в развитии нашего Омска, поэтому сейчас предстоит значительная работа по подбору молодых людей для его создания. Я уверен в том, что мы все нацелены на то, чтобы совет был способным и рабочим органом не только городского Совета, но и администрации, – добавил Корбут.

Окружные комиссии с сегодняшнего дня начали принимать документы от всех желающих вступить в молодежный общественный совет. Задачи совета самые разные, начиная от уборки города и заканчивая его благоустройством.

– Мы делаем особенный упор на то, чтобы были не только самовыдвиженцы, но и чтобы были ребята от образовательных учреждений, от предприятий и заводов. В череде постоянных проблем у нас может замыливаться глаз, а молодежь острее видит и четко определит эти проблемы, – отметила вице-спикер горсовета Светлана Студеникина, которая вошла в экспертный совет.

В молодежный совет могут быть выбраны омичи в возрасте от 14 до 30 лет.