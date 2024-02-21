Руководитель министерства побывала в северном районе с рабочим визитом, во время которого Татьяне Хаврониной захотелось немного побыть мамонтом.

Руководитель министерства побывала в северном районе с рабочим визитом, во время которого Татьяне Хаврониной захотелось немного побыть мамонтом.

Глава регионального Минприроды Татьяна Хавронина побывала в Усть-Ишимском районе. Там она провела личный прием граждан и посетила свалку, лесхоз и краеведческий музей. Природа северного района восхитила главу министерства, и она порекомендовала съездить туда всем омичам.

– Усть-Ишим великолепен: деревянное зодчество, сохранившееся до нас, устье рек, сосновые боры и прозрачный воздух должны привлекать сюда туристов и просто людей, желающих насладиться первозданной красотой природы. Рекомендую к посещению! – отметила Хавронина.

Также в краеведческом музее Усть-Ишима министр впервые увидела зубы мамонта.

– Первый раз увидела зубы мамонта, и оказалось, что за его жизнь они менялись до 6 раз. С учетом цен на стоматологические услуги, мне сегодня захотелось побыть немного мамонтом, буквально до смены зубов, – пошутила глава министерства.

Однако Хавронина назвала и обнаруженные в районе проблемы. Так, у местного лесхоза имеются трудности с заготовкой дров, выделением делян и лесозаготовительной техникой.