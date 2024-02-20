Огромный долг за капитальный ремонт появился после перехода на общий счет.

Огромный долг за капитальный ремонт появился после перехода на общий счет.

В Омске жильцы дома по улице Дианова, 12, корпус 1 получили квитанции с суммой долга за капитальный ремонт от 230 до 60 тыс. рублей. Оказалось, что это произошло по вине управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Как заявили в регоператоре, с 2014 года домом занималась УК «Регион». За это время в многоэтажке отремонтировали инженерные сети, подъезд, крышу и фасад, а также благоустроили придомовую территорию. Всего на эти цели потратили 8,5 млн рублей.

– В конце прошлого года собранием собственников было принято решение о переходе на общий счет. Остаток средств, 1 млн рублей, УК нам передала, а вот сведения о размере начисленных и уплаченных каждым собственником взносов за капремонт, а также информацию о задолженности – нет, – добавили в пресс-службе фонда капремонта.

С платежами жильцов многоэтажки пришлось разбираться ведомству, но не все оплаты были идентифицированы. Это и стало причиной такой суммы в февральских квитанциях.

В фонде капремонта надеются, что УК все же передаст недостающие сведения.