За эти деньги подрядчик должен будет установить четыре кабинки на семь месяцев.

За эти деньги подрядчик должен будет установить четыре кабинки на семь месяцев.

Омские чиновники объявили конкурс на оказание услуг по установке и содержанию биотуалетов на территории парка имени 30-летия Победы. Мэрия предлагает предпринимателям контракт на 960 тыс. рублей.

Прием заявок уже завершился. Итоги конкурса подведут 22 февраля. По условиям контракта, четыре туалета должны будут работать в парке с 1 мая по 6 ноября. Для горожан они будут бесплатными.

Напомним, в прошлом году на это выделяли 900 тыс. рублей. Конкурс выиграло ООО «ЭКОС», которое предложило понизить цену до 715 500 рублей.