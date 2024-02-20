Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За эти деньги подрядчик должен будет установить четыре кабинки на семь месяцев.
Омские чиновники объявили конкурс на оказание услуг по установке и содержанию биотуалетов на территории парка имени 30-летия Победы. Мэрия предлагает предпринимателям контракт на 960 тыс. рублей.
Прием заявок уже завершился. Итоги конкурса подведут 22 февраля. По условиям контракта, четыре туалета должны будут работать в парке с 1 мая по 6 ноября. Для горожан они будут бесплатными.
Напомним, в прошлом году на это выделяли 900 тыс. рублей. Конкурс выиграло ООО «ЭКОС», которое предложило понизить цену до 715 500 рублей.
·Экономика/Бизнес

За эти деньги подрядчик должен будет установить четыре кабинки на семь месяцев.
Омские чиновники объявили конкурс на оказание услуг по установке и содержанию биотуалетов на территории парка имени 30-летия Победы. Мэрия предлагает предпринимателям контракт на 960 тыс. рублей.
Прием заявок уже завершился. Итоги конкурса подведут 22 февраля. По условиям контракта, четыре туалета должны будут работать в парке с 1 мая по 6 ноября. Для горожан они будут бесплатными.
Напомним, в прошлом году на это выделяли 900 тыс. рублей. Конкурс выиграло ООО «ЭКОС», которое предложило понизить цену до 715 500 рублей.