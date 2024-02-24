Этим летом омские дачники должны хорошо подумать, прежде чем покупать семена ипомеи – красивого вьюнка, за который могут посадить.

Этим летом омские дачники должны хорошо подумать, прежде чем покупать семена ипомеи – красивого вьюнка, за который могут посадить.

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что в России будут наказывать дачников, садоводов и в целом любителей цветов за выращивание красивого вьюна – ипомеи трехцветной. Это растение очень популярно у дачников и садоводов.

Но теперь за выращивание, казалось бы, невинного цветка можно надолго «загреметь» в тюрьму. Так, за выращивание десяти и более кустов ипомеи можно получить срок по ст. 231 УК («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») – до восьми лет лишения свободы. Также предусмотрена и ответственность за хранение семян ипомеи трехцветной. Помимо тюремного срока, за выращивание ипомеи предусмотрен арест на срок до 15 суток либо штраф.

Как оказалось, в семенах ипомеи есть галлюциногенные вещества. Информации об этом не было до 2024 года, пока законодатели не спохватились и не установили ответственность за выращивание красиво цветущего вьюнка.

Председатель Омского областного союза садоводов Виктор Бобырь не понимает, как быть не только покупателям, но и продавцам семян ипомеи трехцветной.

– Логично, что если этот вьюнок запрещен, то и продавать его нельзя. Но с продажи семена ипомеи никто не снимал. Семена этого растения можно свободно купить в магазинах для дачников, – говорит Бобырь. – Конечно, федеральные документы надо соблюдать. Но одно дело, если дачник купил эти семена в специализированном магазине, другое – если где-то с рук. Пока неопределенности больше, чем ясности в этом вопросе.

Пока нет ясности и с тем, как будут выявлять посадки ипомеи трехцветной у омских дачников и считать количество растений – сделать это можно, если только зайти на участок. По словам Виктора Бобыря, некоторые омские дачники умудряются и коноплю выращивать «для собственных нужд», куда уж тут ипомея.