К неравнодушным людям с просьбой о помощи обратился настоятель сгоревшего культового сооружения, которое так и не достроили.

К неравнодушным людям с просьбой о помощи обратился настоятель сгоревшего культового сооружения, которое так и не достроили.

Иерей Серафим, настоятель храма в Марьяновке, уничтоженного пожаром, который удалось погасить лишь сегодняшним утром, обратился к неравнодушным людям с просьбой о помощи.

– Храм, который мы строили последние шесть лет сгорел полностью. Причины пока не установлены. Никто не пострадал. Митрополит Дионисий приезжал ночью, призвал не унывать, сплотиться и сказал, что надо строить новый, каменный. Надеюсь, что храм будет построен. Думаю, что многих в Марьяновке и не только это крайне печальное событие всколыхнет. Не могу не призвать неравнодушных людей к помощи, – написал отец Серафим на своей страничке во «ВКонтакте».

В этой же заметке священнослужитель сообщил реквизиты, на которые желающие могут перевести деньги.

Напомним, митрополит Омский и Таврический Дионисий заявлял, что на месте погибшего культового сооружения возведут новое, уже каменное. Также недавно он говорил, что храмы строятся на пожертвования людей.