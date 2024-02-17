Такое мнение высказал митрополит Дионисий. По его словам, храм – это украшение города.

Такое мнение высказал митрополит Дионисий. По его словам, храм – это украшение города.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий считает, что город нуждается в новых храмах. Об этом он говорил и с мэром Омска Сергеем Шелестом. По мнению священнослужителя, для современного человека храм в пешей доступности – это важное дело. Ну а если не в пешей, то хотя бы чтобы до него не приходилось часа два добираться общественным транспортом.

– Поэтому со следующей недели я начинаю объезжать городские благочиния, знакомиться с теми храмами, что уже есть, и одновременно встречаясь с отцами, духовенством, верующими. Мы будем принимать решения о том, в каких микрорайонах храмы совершенно необходимы. Приняв такие решения, мы будем обращаться к городской власти с просьбой о выделении участков, – сказал Дионисий в эфире программы «Благовест. Слово пастыря» на 12 канале.

Митрополит сразу же попытался ответить скептикам, которые считают, что вместо храма лучше построить детский садик или школу. Не все понимают, что культовые сооружения возводит не государство, не город и не область – они строятся на пожертвования людей. От города – только земельный участок. И если он выделен в зоне, которая дорога местным жителям, и они не хотят, чтобы там что-то испортили, то можно не сомневаться: храм ничего не испортит. Храм – это всегда украшение города, а вокруг него порядок и красота.

Омичам, которые мечтают, чтобы в их районе появилась церковь, владыка Дионисий посоветовал обращаться в епархиальное управление.