Омск-Информ
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·Происшествия

Новое культовое сооружение, по словам священнослужителя, будет уже каменным.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий лично прибыл на место пожара храма в Марьяновке, который начался вчера поздним вечером.

–  Омская епархия и приход  благодарят за оперативные и слаженные действия главу администрации Марьяновского муниципального района Аркадия Викторовича Ефименко и офицеров МЧС, не позволивших огню распространиться на соседние здания. Слава Богу, никто не пострадал. С Божией помощью храм будет отстроен заново, но уже каменным, – пообещал Дионисий в телеграм-канале Омской епархии.

Митрополит приехал на место происшествия около часа ночи. Полностью пожар потушили сегодня в 6:10.

·Происшествия

Новое культовое сооружение, по словам священнослужителя, будет уже каменным.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий лично прибыл на место пожара храма в Марьяновке, который начался вчера поздним вечером.

–  Омская епархия и приход  благодарят за оперативные и слаженные действия главу администрации Марьяновского муниципального района Аркадия Викторовича Ефименко и офицеров МЧС, не позволивших огню распространиться на соседние здания. Слава Богу, никто не пострадал. С Божией помощью храм будет отстроен заново, но уже каменным, – пообещал Дионисий в телеграм-канале Омской епархии.

Митрополит приехал на место происшествия около часа ночи. Полностью пожар потушили сегодня в 6:10.