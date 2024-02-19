Спортсмен считает, что в некоторых современных песнях нет смысла.
Прославленный боец MMA Федор Емельяненко рассказал, что выступает за сохранение русского языка. Он отметил, что до 9-го класса в школе он всегда получал тройки по русскому языку, но решил изменить это. Емельяненко начал много читать и уже училище окончил без четверок.
Спортсмен отметил, что негативно относится к сокращениям или заимствованиям слов. Также он заявил, что в некоторых современных песнях нет смысла.
– Был политик, который предлагал называть туалет «сральником», мат включить. Не хотелось бы, чтобы говорили, что спортсмены тупые... человек должен быть во всех направлениях развит, должен сохранять человеческое лицо. Сегодня утром ребята включили [на тренировке] вот эту музыку. А еще и подпевают. А если в слова вдуматься – белибердень белибердущая – «ноги, чтобы ходить», «губы, чтобы говорить» (Федор, видимо, имеет в виду трек группы «25/17» «Никто не может меня остановить». – Прим. ред.). Это говорит о том, что человек на определенном уровне не то чтобы развития... но его ум вращается в этом, – заявил Емельяненко «Спорт-экспрессу».
Спортсмен отметил, что предпочитает слушать духовную музыку.