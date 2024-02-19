По его мнению, это потеря критического мышления по отношению к себе. Его отсутствие ведет к порочности.

По его мнению, это потеря критического мышления по отношению к себе. Его отсутствие ведет к порочности.

Утрата критического мышления по отношению к себе, а также превозношение себя любимого – главный грех людей во власти. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

– Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются, многие от них зависят, – и теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти, – цитирует предстоятеля Русской православной церкви ТАСС.

Такая линия поведения, по мнению главы РПЦ, ведет к порочности, поскольку от высоких должностей порой кружится голова. Человеку многие подчиняются, от него многое зависит, поэтому все это он начинает связывать с собственной личностью, а не с постом, который занимает.