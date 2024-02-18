Омск-Информ
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·Общество

Горожане с трудом перебираются через горы, чтобы сесть в трамвайные вагоны.
В Омске возобновилось движение трамваев № 7. Пути очистили от снега и наледи, однако, по словам горожан, возникла другая проблема — дорожники завалили пространство вдоль путей, в том числе остановки. Теперь пассажирам приходится перебираться через снежные валы, чтобы выйти из трамвая или сесть в него.
— 7-й маршрут трамваев, не работал 2 дня, чистили рельсы. Вот что получилось в итоге, — написал один из омичей в паблике «Голос Омска» и прикрепил фотографии.
В мэрии отметили, что бригады уже убирают снег вдоль трамвайных путей.
·Общество

Горожане с трудом перебираются через горы, чтобы сесть в трамвайные вагоны.
В Омске возобновилось движение трамваев № 7. Пути очистили от снега и наледи, однако, по словам горожан, возникла другая проблема — дорожники завалили пространство вдоль путей, в том числе остановки. Теперь пассажирам приходится перебираться через снежные валы, чтобы выйти из трамвая или сесть в него.
— 7-й маршрут трамваев, не работал 2 дня, чистили рельсы. Вот что получилось в итоге, — написал один из омичей в паблике «Голос Омска» и прикрепил фотографии.
В мэрии отметили, что бригады уже убирают снег вдоль трамвайных путей.