Дорожники расчищают трамвайные пути на проспекте Королева, улицах Орджоникидзе, Октябрьской, 24-й Северной и Челюскинцев.

Дорожники расчищают трамвайные пути на проспекте Королева, улицах Орджоникидзе, Октябрьской, 24-й Северной и Челюскинцев.

В Омске временно ограничили движение трамваев по маршруту № 7. Горожане жалуются, что по улице Заозерной транспорт не ходит уже пару дней. Как сообщили в мэрии, недавний снегопад завалил пути. Городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уже выделило дополнительную технику для их очистки.

– Продолжительный снегопад сменился резким похолоданием, вследствие чего произошло затвердевание снега и появление плотного слоя наста. В течение сегодняшнего дня работы по освобождению трамвайных путей от снега продолжат специалисты филиала «Служба пути». В помощь снегоуборочным тракторам направлена тяжелая техника окружных участков УДХБ, в том числе грейдеры. Работы проводятся на проспекте Королева, улицах Орджоникидзе, Октябрьской, 24-й Северной и Челюскинцев, в районе остановки «Улица 7-я Ремесленная», – рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Отметим, что на «Яндекс Картах» на данный момент на маршруте № 7 не отображается ни один трамвай.

Очистку путей планируют завершить сегодня до конца дня. Уже на выходных работу маршрута № 7 восстановят.