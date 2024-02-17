Объявление опубликовала области квалификационная коллегия судей. У претендентов есть месяц на подачу документов.
В трех районах Омской области требуются судьи и председатель суда. Соответствующее объявление опубликовала Квалификационная коллегия судей Омской области.
Председатель требуется в Черлакский районный суд, судью ищет Москаленский районный суд, а мировой судья нужен на судебном участка № 34 в Усть-Ишимском судебном районе.
По данным официального сайта Черлакского районного суда, в настоящее время исполняющим обязанности его председателя является Юрий Околелов.
Заявления и документы от претендентов принимаются в Квалификационной коллегии судей Омской области (Туполева, 12, каб. 317) до 18 марта.
Напомним, вчера сообщалось о том, что указом президента РФ Владимира Путина назначены девять судей в различных судах региона.