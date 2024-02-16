Омск-Информ
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·Политика

Президент России своим указом назначил двух судей Омского областного суда и утвердил зампредседателя Советского районного суда.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении судей в различных судах страны. Документ коснулся и нескольких судов Омской области.

Так, судьями Омского областного суда назначены Денис Першукевич и Ольга Ретуева. Глава государства утвердил заместителем председателя Советского районного суда Омска Галину Захарову.

Этим же указом назначены еще несколько судей. Алена Малых назначена судьей Калачинского городского суда, Ирина Ваймер – Кировского районного суда Омска, Алексей Густенев – Муромцевского суда.

Также судьей Октябрьского районного суда Омска назначена Ольга Власова, судьей Омского районного суда – Вера Немцева и, наконец, судьей Советского районного суда – Мария Дроздова.

·Политика

Президент России своим указом назначил двух судей Омского областного суда и утвердил зампредседателя Советского районного суда.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении судей в различных судах страны. Документ коснулся и нескольких судов Омской области.

Так, судьями Омского областного суда назначены Денис Першукевич и Ольга Ретуева. Глава государства утвердил заместителем председателя Советского районного суда Омска Галину Захарову.

Этим же указом назначены еще несколько судей. Алена Малых назначена судьей Калачинского городского суда, Ирина Ваймер – Кировского районного суда Омска, Алексей Густенев – Муромцевского суда.

Также судьей Октябрьского районного суда Омска назначена Ольга Власова, судьей Омского районного суда – Вера Немцева и, наконец, судьей Советского районного суда – Мария Дроздова.