Чтобы привлечь внимание родителей, мальчик разбежался и ударился об трубу. Но тете он сказал, что его избили. Возбуждено уголовное дело.

Чтобы привлечь внимание родителей, мальчик разбежался и ударился об трубу. Но тете он сказал, что его избили. Возбуждено уголовное дело.

Следователи заинтересовались инцидентом, который произошел с 11-летнем мальчиком, когда он возвращался домой из школы № 142. На улице Свободы ребенок ударился о металлическую конструкцию, которая удерживала отопительные трубы. Школьник получил травму головы.

Изначально версия происшествия была другая. Мальчик пришел домой и рассказал своей тете, что его избили одноклассники. Чтобы наказать школьников, омичка решила сообщить об инциденте в социальных сетях. Полиция тут же начала свою проверку и выяснила, что ребенка никто не избивал, а травмы он нанес себе сам. Школьник с разбегу ударился об трубу головой и ногой. По его словам, сделал он это, чтобы привлечь внимание родителей.

Сегодня, 16 февраля, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин все-таки поручил главе СУ СК России по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело по факту случившегося.

После этого стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Халатность».