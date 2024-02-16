Омск-Информ
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·Происшествия

Чтобы привлечь внимание родителей, мальчик разбежался и ударился об трубу. Но тете он сказал, что его избили. Возбуждено уголовное дело.

Следователи заинтересовались инцидентом, который произошел с 11-летнем мальчиком, когда он возвращался домой из школы № 142. На улице Свободы ребенок ударился о металлическую конструкцию, которая удерживала отопительные трубы. Школьник получил травму головы.

Изначально версия происшествия была другая. Мальчик пришел домой и рассказал своей тете, что его избили одноклассники. Чтобы наказать школьников, омичка решила сообщить об инциденте в социальных сетях. Полиция тут же начала свою проверку и выяснила, что ребенка никто не избивал, а травмы он нанес себе сам. Школьник с разбегу ударился об трубу головой и ногой. По его словам, сделал он это, чтобы привлечь внимание родителей.

Сегодня, 16 февраля, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин все-таки поручил главе СУ СК России по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело по факту случившегося.

После этого стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

·Происшествия

Чтобы привлечь внимание родителей, мальчик разбежался и ударился об трубу. Но тете он сказал, что его избили. Возбуждено уголовное дело.

Следователи заинтересовались инцидентом, который произошел с 11-летнем мальчиком, когда он возвращался домой из школы № 142. На улице Свободы ребенок ударился о металлическую конструкцию, которая удерживала отопительные трубы. Школьник получил травму головы.

Изначально версия происшествия была другая. Мальчик пришел домой и рассказал своей тете, что его избили одноклассники. Чтобы наказать школьников, омичка решила сообщить об инциденте в социальных сетях. Полиция тут же начала свою проверку и выяснила, что ребенка никто не избивал, а травмы он нанес себе сам. Школьник с разбегу ударился об трубу головой и ногой. По его словам, сделал он это, чтобы привлечь внимание родителей.

Сегодня, 16 февраля, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин все-таки поручил главе СУ СК России по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело по факту случившегося.

После этого стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Халатность».