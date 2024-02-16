Анатолий Войтенко выкупил у ПП № 8 26 старых автобусов «Луидор». На них ему пришлось потратить 19 млн.

Анатолий Войтенко выкупил у ПП № 8 26 старых автобусов «Луидор». На них ему пришлось потратить 19 млн.

В Омске стало известно имя предпринимателя, который купил у пассажирского предприятия № 8 26 старых автобусов «Луидор». Им стал городской перевозчик Анатолий Войтенко. Сейчас ему уже принадлежат маршрутки № 51, 414, 470 и 500.

Как сообщается на сайте «ГИС Торги», стоимость транспорта составила 19 млн рублей. Это примерно по 750 тыс. за каждую машину. Войтенко был единственным, кто принял участие в торгах.

Отметим, что все автобусы 2018 года выпуска. Их пробег составляет 300–426 тыс. км. Сейчас они стоят в гараже предприятия по улице 2-я Солнечная.