Из-за глубокого снега серые хищники ищут пропитание у деревень. Там их приманивают свои сородичи, которых волки охотно поедают.

Из-за глубокого снега серые хищники ищут пропитание у деревень. Там их приманивают свои сородичи, которых волки охотно поедают.

Этой зимой на севере Омской области – в Тарском, Седельниковском и Муромцевском районах снова активизировались волки. Серые хищники подходят к деревням – в основном отдаленным, малолюдным.

Впрочем, в Минприроды не видят ничего необычного в этом – такое «нашествие» обычное дело для этого времени года. По словам первого заместителя главы ведомства Сергея Палагуты, у волков к концу зимы совсем плохо с пропитанием. А в деревнях можно найти легкодоступную пищу. И это не козы или телята, а обычные дворовые собаки.

– Ничего в этом нет необычного. Волки на севере есть, они там постоянно обитают. Волки и в прошлом году заходили. Снега много. Для них легкая добыча – это сидящие на цепях собаки, – отметил Палагута.

Таким образом, серые хищники пожирают своих же сородичей – собак.