Золотую медаль на крупнейшей в России и Восточной Европе Международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2024» завоевала Азовская птицефабрика, представляющая торговую марку «Азovo».

Золотую медаль на крупнейшей в России и Восточной Европе Международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2024» завоевала Азовская птицефабрика, представляющая торговую марку «Азovo».

На профессиональном конкурсе в рамках Международной выставки «Продэкспо-2024», проходившей в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве, куриным яйцам торговой марки «Азово» была присуждена золотая медаль победителя в номинации «Продукты для здорового образа жизни».

Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие эксперты пищевой промышленности, оценивало товары на их натуральность и благоприятное воздействие на организм человека. Целью конкурса является повышение конкурентоспособности российских продуктов, а также информирование потребителей о качественных брендах.

Азовская птицефабрика, выпускающая продукцию под маркой «Азово», работает с 1965 года и занимает одно из лидирующих мест в птицеводческой отрасли Омской области. Отличительной особенностью продукции «Азово» является отсутствие антибиотиков и красителей. Высокое качество и натуральность яиц «Азово» уже по достоинству оценено жителями России. За последние два года география присутствия бренда «Азово» расширилась на 98 городов. Эта динамика отражает эффективную работу птицефабрики и востребованность ее продукции у потребителей.

Золотая медаль на конкурсе «Здоровый образ жизни» является подтверждением высокого качества яиц «Азово» и соответствует стремлению предприятия производить полезные и натуральные продукты для своих потребителей.

Сайт: azovo.ru

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